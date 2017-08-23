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16:12 (мск), источник: РИА Крым

В Севастополе подросток погиб в штормящем море

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 авг — РИА Новости (Крым). На территории заповедника «Херсонес Таврический» в Севастополе 16-летний юноша погиб, прыгая со скалы в штормящее море. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ по Севастополю.

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что 22 августа 2017 года четверо подростков в возрасте 16 лет вопреки запретам родителей отправились в шторм самостоятельно купаться в дикую часть заповедника “Херсонес Таврический”. Ребята ныряли со скалы, во время купания одного из подростков сильной волной ударило о скалы. Мальчик скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

К месту трагедии прибыли сотрудники управления СК РФ по Севастополю. Спасатели извлекли тело подростка из воды. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в Следкоме.

В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти юноши.

В ведомстве призвали родителей не отпускать детей купаться без присмотра старших и как можно чаще беседовать с ними на темы соблюдения правил безопасности, отдыхать с детьми исключительно в разрешенных местах купания, где дежурят специалисты-спасатели.

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