В Севастополе подросток погиб в штормящем море

Источник: РИА "Новости"

«Установлено, что 22 августа 2017 года четверо подростков в возрасте 16 лет вопреки запретам родителей отправились в шторм самостоятельно купаться в дикую часть заповедника “Херсонес Таврический”. Ребята ныряли со скалы, во время купания одного из подростков сильной волной ударило о скалы. Мальчик скончался на месте происшествия», — рассказали в ведомстве.

К месту трагедии прибыли сотрудники управления СК РФ по Севастополю. Спасатели извлекли тело подростка из воды. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося. «По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — отметили в Следкоме.

В настоящее время следственные органы проводят доследственную проверку по факту смерти юноши.