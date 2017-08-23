Обвиняемым в расправе над Владимиром Кобером вынесли приговор

Убийство произошло в ночь на 20 марта 2016 года в квартире директора калининградского лицея № 35 Владимира Кобера. Трое мужчин в масках проникли в жилище, напали на его хозяина, избили и несколько раз ударили ножницами. Затем пострадавшему заклеили рот и замотали скотчем ноги. После этого один из преступников закрыл руками рот и нос директора, и тот задохнулся. Его 40-летняя сожительница призналась в том, что организовала нападение на него. Подозреваемых обвинили в разбое и убийстве, сопряжённом с разбоем. Позднее на суде обвиняемые заявили, что хотели только припугнуть Кобера. На последнем заседании один из фигурантов дела признал свою вину в разбое. Любовница Кобера заявила, что директор лицея был педофилом и приставал к её сыну. Коллегия присяжных заседателей оправдала Анатолия Полукарова, обвиняемого непосредственно в убийстве. Присяжные посчитали, что обвинение не смогло доказать его причастность именно к убийству.