Женщину-инвалида задержали в Москве за убийство рецидивиста ножницами
Сотрудники полиции задержали в Москве
Сотрудники полиции задержали в Москве
Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Тело мужчины обнаружили днем в понедельник, 21 августа, в подъезде жилого дома на Коровинском шоссе. Как оказалось, ранее погибший отбывал в тюрьме три срока по статьям о побоях и об угрозе убийством.
Было установлено, что она три раза ударила мужчину ножницами в область сердца.
По данному факту возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.