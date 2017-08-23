Женщину-инвалида задержали в Москве за убийство рецидивиста ножницами

Об этом в среду, 23 августа, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тело мужчины обнаружили днем в понедельник, 21 августа, в подъезде жилого дома на Коровинском шоссе. Как оказалось, ранее погибший отбывал в тюрьме три срока по статьям о побоях и об угрозе убийством.

Через день оперативникам уголовного розыска удалось задержать подозреваемую в убийстве — 44-летнюю женщину, инвалида II группы.

Было установлено, что она три раза ударила мужчину ножницами в область сердца.