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15:51 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: из-за пьяных водителей в этом году в Беларуси погибли 38 человек

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Жертвами нетрезвых водителей за семь месяцев этого года в республике стали 38 человек, 161 человек ранен, сообщили Sputnik в Управлении государственной автомобильной инспекции МВД.

Источник: Sputnik.by

В УГАИ отмечают, что количество аварий с участием пьяных водителей за прошедший год уменьшилось на 30,2%. За семь месяцев 2017-го произошло 150 происшествий.

ДТП со смертельным исходом случилось этой ночью в Гродно на проспекте Клецкова. Автомобиль Renault, которым управляла нетрезвая водитель, врезался в дерево. Автомобилистку спасла подушка безопасности, а пассажир, которая тоже была в состоянии алкогольного опьянения, получила серьезные травмы. Медики, прибывшие на место, не смогли ее спасти. У женщины осталось двое детей.

Еще одна авария произошла в ночь на среду в Бресте — автомобилем управлял нетрезвый водитель. На перекрестке 19-летний автомобилист-бесправник не справился с управлением. Кроссовер съехал в кювет, где несколько раз перевернулся. В аварии тоже погиб пассажир.

«Пьяные» ДТП вызвали резонанс в социальных сетях — возмущенные пользователи пишут о том, что необходимо ужесточить ответственность за пьяное вождение, ведь нетрезвые водители подвергают опасности не только собственные жизни, но и рискуют жизнью и здоровьем ни в чем не повинных людей.

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