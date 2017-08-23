В Ростовской области здание детского сада построили на грунте с паразитами
В городе Зерноград Ростовской области обнаружили нарушения при строительстве здания детского сада. Как сообщили в
В городе Зерноград Ростовской области обнаружили нарушения при строительстве здания детского сада. Как сообщили в
«В земле выявлено превышение содержания жизнеспособных паразитов выше верхнего интервала допустимых значений», — отметили в ведомстве.
Стало известно, что землю под здание завозили с соседней мусорки, в частности с участка, расположенного рядом с полигоном твердых бытовых отходов.
Местному главе администрации были внесены соответствующие представления, а подрядную организацию привлекли к административной ответственности. Сейчас качество почвы приведено в порядок.