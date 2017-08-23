Водитель объяснил, почему женщина выпала из его автобуса в Астане

Источник: Tengrinews

«Факт зарегистрирован, водитель третьего автопарка свою вину признал. В объяснительной он написал, что за положением дверей автобуса следил с помощью кнопки на панели управления», — сообщил пресс-секретарь ТОО «Астана LRT» Аскар Атагулин.

Как объяснил водитель, для определения положения дверей в автобусах есть специальные кнопки, которые горят, когда двери открыты. Убедившись, что кнопки не горят, водитель начал отъезжать от остановки.

«Вина его в том, что он не убедился сам через зеркало, через камеры, что двери закрыты и можно ехать. Все документы, направлены в автобусный парк, руководитель автопарка будет принимать решение о возможном наказании», — отметил Атагулин.