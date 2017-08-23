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16:15 (мск), источник: Tengrinews

Водитель объяснил, почему женщина выпала из его автобуса в Астане

Водитель автобуса в Астане признал свою вину в происшествии, когда при отъезде от остановки из транспорта выпала пассажир, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Факт зарегистрирован, водитель третьего автопарка свою вину признал. В объяснительной он написал, что за положением дверей автобуса следил с помощью кнопки на панели управления», — сообщил пресс-секретарь ТОО «Астана LRT» Аскар Атагулин.

Как объяснил водитель, для определения положения дверей в автобусах есть специальные кнопки, которые горят, когда двери открыты. Убедившись, что кнопки не горят, водитель начал отъезжать от остановки.

«Вина его в том, что он не убедился сам через зеркало, через камеры, что двери закрыты и можно ехать. Все документы, направлены в автобусный парк, руководитель автопарка будет принимать решение о возможном наказании», — отметил Атагулин.

Напомним, в Сети обсуждают случай на одной из остановок Астаны. По словам очевидцев, «автобус на остановке ТЦ “Сары-Арка” резко рванул, в результате из автобуса выпала женщина».

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