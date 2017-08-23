Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стала известна причина ухода Корчевникова с «Прямого эфира»
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
В Москве арестовали главу крупной стройкомпании
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
Галустян похвастался точёной фигурой жены: фото под душем - СМИ
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пушков сказал, к чему приведут визовые ограничения США – СМИ
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
9Кирилл Серебренников в суде
11Крупный пожар в Ростове-на-Дону
20:51 (мск), источник: Esquire

Группа поддержки: кто поручился за Кирилла Серебренникова?

Сегодня Басманный суд Москвы суд избрал меру пресечения для художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Источник: AFP 2017

Адвокат Дмитрий Харитонов заявил в суде о том, что ряд российских общественных деятелей, актеров, режиссеров и журналистов, готовы выступить поручителями Серебренникова. Esquire приводит список их имен:

1. Наталья Солженицына, вдова писателя, президент Фонда Солженицына
2. Александр Калягин, председатель союза театральных деятелей
3. Владимир Урин, генеральный директор Большого театра
4. Нюта Федермессер, глава фонда «Вера»
5. Авдотья Смирнова, режиссер
6. Лев Додин, режиссер
7. Федор Бондарчук, режиссер
8. Алексей Герман, режиссер
9. Константин Райкин, режиссер
10. Андрей Смирнов, режиссер
11. Алексей Попогребский, режиссер
12. Алексей Мизгирев, режиссер
13. Чулпан Хаматова, актриса
14. Евгений Миронов, актер
15. Валерий Гаркалин, актер
16. Семен Слепаков, актер
17. Ксения Раппопорт, актриса
18. Виктория Исакова, актриса
19. Сергей Светлаков, музыкант, актер
20. Данила Козловский, актер
21. Лиза Боярская, актриса
22. Игорь Верник, актер
23. Максим Виторган, актер
24. Константин Хабенский, актер
25. Зельфира Трегулова, глава Третьяковской галереи
26. Ксения Собчак, журналист
27. Иван Ургант, телеведущий
28. Николай Картозия, журналист
29. Николай Сванидзе, член СПЧ, телеведущий
30. Филипп Киркоров, певец
31. Андрей Малахов, телеведущий.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Фото дня
Где белые ходоки взяли огромные железные цепи? Привезли на грузовике
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Суд взыскал с «Системы» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Михалков обвинил Наталью Тимакову в «латентной русофобии»
Алексашенко опроверг свое задержание в Домодедове
В судмедэкспертизе по делу о ДТП в Балашихе нашли 45 ошибок
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Как обустроить пространство под лестницей
Необычная квартира сразу с двумя гостиными
5 способов испортить интерьер маленькой квартиры
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь