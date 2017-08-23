Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Варшава потребовавала от Москвы триллионы за войну - СМИ
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
Любимые рецепты Мэри Поппинс
Погорельцев Ростова-на-Дону предупреждали о поджогах
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Круче «крузака»: тест «Тойоты» за 35 (и даже больше) миллионов
F.A.Q. по выбору Skoda Kodiaq
СМИ: Галустян выложил в Сеть фото жены под душем
СМИ о попытках Киева передать телесигнал в Крым
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Новый конфликт в Одесском СИЗО, где убили Алену Порошенко – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
1070 годовщина независимости Индии
16:12 (мск), источник: ТАСС

В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 27 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 23 августа. /ТАСС/. Число пострадавших в ДТП с участием рейсового автобуса в Ростовской области выросло до 27, три человека находятся в тяжелом состоянии, сообщила ТАСС официальный представитель регионального ГУ МВД Наталья Устименко.

«27 пострадавших, в их числе трое — с тяжелыми травмами», — сказала она.

По данным регионального министерства здравоохранения, к месту аварии отправились несколько бригад скорой помощи из соседних районов.

«На место ДТП выехали машины скорой помощи трех районов — Егорлыкского, Зеленоградского, Сальского. Сейчас идет сортировка пострадавших. Большинство из них направлены в ЦРБ Егорлыкского района. На место ЧП выехала министр здравоохранения [Ростовской области] Татьяна Быковская», — сказала представитель областного минздрава.

Ранее сообщалось, что автобус, следовавший из Ставрополя в Москву, перевернулся в результате ДТП с участием еще двух автомобилей в Егорлыкском районе Ростовской области. По предварительной информации, участниками ДТП стали автомобили Daewoo Matiz, «ВАЗ-2111» и автобус Neoplan.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Николай Прохоров
Вот читаю ваши новости и поражаюсь безграмотности,уже не первый раз.Вы профессионалы???В каждой статье есть ошибки,описки,и т.д.Пусть ваш автор,котрый...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Вдова Солженицына, Малахов и Собчак поручились за Серебренникова
Кравчук: Киев в 1991 году перехитрил Москву
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
В конце недели в Россию придет первый снег и заморозки
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Никита Михалков покидает попечительский совет Фонда кино
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Москве готовится новая волна сноса самостроя
Спрос на коттеджи рухнул в 10 раз
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Как сносят дома в разных странах мира
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь