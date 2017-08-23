В ДТП с автобусом под Ростовом пострадали 27 человек

«27 пострадавших, в их числе трое — с тяжелыми травмами», — сказала она.

По данным регионального министерства здравоохранения, к месту аварии отправились несколько бригад скорой помощи из соседних районов.

«На место ДТП выехали машины скорой помощи трех районов — Егорлыкского, Зеленоградского, Сальского. Сейчас идет сортировка пострадавших. Большинство из них направлены в ЦРБ Егорлыкского района. На место ЧП выехала министр здравоохранения [Ростовской области] Татьяна Быковская», — сказала представитель областного минздрава.