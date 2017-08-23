Крупный пожар произошел на Стрелке в Нижнем Новгороде
На месте пожара работают 65 человек личного состава и 18 единиц техники.
На месте пожара работают 65 человек личного состава и 18 единиц техники.
Сообщение о пожаре на улице Советская, 2 в Канавинском районе Нижнего Новгорода поступило 23 августа 13:53. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Загорелся трехэтажный кирпичный дом. На место незамедлительно были направлены
На момент прибытия первых
Для тушения пожара проложены 3 магистральные линии. Всего в тушении задействованы 65 человек личного состава и 18 единиц техники. На месте работают 8 звеньев газодымозащитной службы.
Известно, что данный дом является расселенным.