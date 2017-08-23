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16:14 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

Крупный пожар произошел на Стрелке в Нижнем Новгороде

На месте пожара работают 65 человек личного состава и 18 единиц техники.

Источник: РИА "Новости"

Сообщение о пожаре на улице Советская, 2 в Канавинском районе Нижнего Новгорода поступило 23 августа 13:53. Об этом сообщает ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Загорелся трехэтажный кирпичный дом. На место незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось открытое горение на первом и втором этажах, создалась угроза перехода огня на третий этаж здания.

Для тушения пожара проложены 3 магистральные линии. Всего в тушении задействованы 65 человек личного состава и 18 единиц техники. На месте работают 8 звеньев газодымозащитной службы.

Известно, что данный дом является расселенным.

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