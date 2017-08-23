Задержание устроившего резню на заводе ГАЗ рабочего попало на видео
Опубликованы кадры задержания рабочего, убившего женщину и двух мужчин, а также ранившего еще двух человек на территории Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.
Опубликованы кадры задержания рабочего, убившего женщину и двух мужчин, а также ранившего еще двух человек на территории Горьковского автозавода в Нижнем Новгороде.
Местонахождение нападавшего было установлено сотрудниками уголовного розыска по горячим следам. Он пытался спрятаться возле литейного цеха.
При задержании подозреваемый оказал сопротивление стражам порядка, угрожая им предметом, похожим на нож. В результате полицейским пришлось применить табельное оружие, предварительно сделав предупредительный выстрел в воздух. Раненого злоумышленника доставили в лечебное учреждение, сообщается на сайте МВД России.
Ранее «Ридус» писал, что рабочий, совершивший убийство на почве ревности, в ходе задержания был ранен в ногу.