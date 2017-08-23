Автобус загорелся возле школы в Экибастузе

Видео с места происшествия очевидцы разместили в Instagram в группе «Экибастуз Казахстан». Как сообщили в пресс-службе ДЧС Павлодарской области сообщение о происшествии поступило в дежурную часть УЧС Экибастуза 22 августа в 18.20.

«В пассажирском автобусе Volvo, 1998 года выпуска в моторном отсеке произошло горение резиновых технических изделий с переходом в салон. Силами пожарных служб Экибастуза 18.45 огонь был локализован и в 19.10 пожар был полностью ликвидирован», — сообщили в пресс-службе ДЧС области.

Площадь пожара составила 12 квадратных метров. Пострадавших нет. Установлено, что автобус принадлежит частной компании. В момент пожара в салоне пассажиров не было. В ДЧС добавили, что ни взрыва, ни хлопка во время горения автобуса не было. Со слов очевидцев, автобус загорелся на ходу, проехав автобусную остановку по улице Горняков в Экибастузе. Это увидели родители и дети, игравшие на детской площадке расположенной неподалеку. Люди слышали хлопок похожий на взрыв.