В Челябинске скорая столкнулась в ДТП с двумя «легковушками»
Сегодня, 23 августа, в центре Челябинска произошло тройное ДТП с участием кареты скорой помощи.
Сегодня, 23 августа, в центре Челябинска произошло тройное ДТП с участием кареты скорой помощи.
Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в отделе пропаганды городского ГИБДД, возле Дома печати (район Алого Поля) в машину медиков врезались «жигули». После чего скорая по инерции столкнулась с иномаркой Kia.
Обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.