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16:42 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске скорая столкнулась в ДТП с двумя «легковушками»

Сегодня, 23 августа, в центре Челябинска произошло тройное ДТП с участием кареты скорой помощи.

Источник: Uralpress.ru

Как сообщили корреспонденту агентства «Урал-пресс-информ» в отделе пропаганды городского ГИБДД, возле Дома печати (район Алого Поля) в машину медиков врезались «жигули». После чего скорая по инерции столкнулась с иномаркой Kia.

Обошлось без пострадавших. Обстоятельства аварии выясняются.

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