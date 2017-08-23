Кубанская прокуратура взяла на контроль дело о ДТП с тремя жертвами

Авария, произошедшая во вторник вечером в Калининском районе с участием мотоблока с прицепом, в котором находились 10 человек, унесла жизнь женщины и ее двоих детей. Еще семь человек, включая пятерых детей, были доставлены в больницу. Один из взрослых и восьмимесячный ребенок находятся в тяжелом состоянии. ​