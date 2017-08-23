Тело мужчины обнаружили в Воронежском водохранилище
Погибшего нашли недалеко от жилых домов на набережной Массалитинова.
Погибшего нашли недалеко от жилых домов на набережной Массалитинова.
Тело мужчины нашли в Воронежском водохранилище в 11:45 среды, 23 августа. Погибшего обнаружили недалеко от жилых домов на набережной Массалитинова, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в
Спасатели вытащили погибшего. На теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Личность и возраст мужчины пока не определили. Причину смерти установит судмедэкспертиза.