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17:12 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Тело мужчины обнаружили в Воронежском водохранилище

Погибшего нашли недалеко от жилых домов на набережной Массалитинова.

Тело мужчины нашли в Воронежском водохранилище в 11:45 среды, 23 августа. Погибшего обнаружили недалеко от жилых домов на набережной Массалитинова, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по региону.

Спасатели вытащили погибшего. На теле не обнаружили признаков насильственной смерти. Личность и возраст мужчины пока не определили. Причину смерти установит судмедэкспертиза.

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