В Казани кроссовер протаранил мужчину на мотоцикле

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что ДТП произошло в 20.10 на улице Братьев Батталовых.

— 47-летний водитель автомобиля Lifan 215800 решил повернуть налево вне перекрестка, но не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался ему навстречу, — сообщили в ведомстве.

В результате 30-летний мотоциклист получил закрытый компрессионный перелом позвонков и закрытый перелом лодыжки. Он был госпитализирован.