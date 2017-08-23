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17:20 (мск), источник: Prokazan.ru

В Казани кроссовер протаранил мужчину на мотоцикле

Вечером 22 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.

Источник: Prokazan.ru

Сообщается, что ДТП произошло в 20.10 на улице Братьев Батталовых.

 — 47-летний водитель автомобиля Lifan 215800 решил повернуть налево вне перекрестка, но не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался ему навстречу, — сообщили в ведомстве.

В результате 30-летний мотоциклист получил закрытый компрессионный перелом позвонков и закрытый перелом лодыжки. Он был госпитализирован.

Отметим, всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 179 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими.

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