В Казани кроссовер протаранил мужчину на мотоцикле
Вечером 22 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.
Вечером 22 августа произошло ДТП с участием мотоциклиста. Об этом сообщает ГИБДД УМВД России по Казани.
Сообщается, что ДТП произошло в 20.10 на улице Братьев Батталовых.
— 47-летний водитель автомобиля Lifan 215800 решил повернуть налево вне перекрестка, но не уступил дорогу мотоциклисту, который двигался ему навстречу, — сообщили в ведомстве.
В результате 30-летний мотоциклист получил закрытый компрессионный перелом позвонков и закрытый перелом лодыжки. Он был госпитализирован.
Отметим, всего за минувшие сутки в городе зарегистрировано 179 ДТП, из них 8 происшествий с пострадавшими.