Водитель Granta с ребенком в салоне не проскочил перед трамваем в Краснодаре
Очевидцы сообщают, что юного пассажира госпитализировали.
Очевидцы сообщают, что юного пассажира госпитализировали.
Краснодар. 23 августа — Новая Кубань. Кадры с места события опубликовали в социальных сетях.
Столкновение произошло на пересечении улиц Гимназической и Коммунаров. Около 13:30 трамвай врезался в Lada Granta.
По предварительным данным, отечественная легковушка при движении по ул. Гимназической пыталась успеть проскочить перед трамваем.
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Инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева уточнила, что ребенок не пострадал:
— За рулем находился мужчина 1979 года рождения, также в салоне ехала его супруга.