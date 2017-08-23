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17:18 (мск), источник: Новая Кубань

Водитель Granta с ребенком в салоне не проскочил перед трамваем в Краснодаре

Очевидцы сообщают, что юного пассажира госпитализировали.

Краснодар. 23 августа — Новая Кубань. Кадры с места события опубликовали в социальных сетях.

Столкновение произошло на пересечении улиц Гимназической и Коммунаров. Около 13:30 трамвай врезался в Lada Granta.

По предварительным данным, отечественная легковушка при движении по ул. Гимназической пыталась успеть проскочить перед трамваем.

В пресс-службе МУП «КТТУ» подтвердили факт ДТП. Из-за аварии было остановлено движение трамваев. Задержка второго и четвертого маршрутов составляла около часа. Трамваи не ходили в сторону ул. Индустриальной.

Инспектор по пропаганде отдела безопасности ДПС ГИБДД по Краснодару Ольга Запьянцева уточнила, что ребенок не пострадал:

 — За рулем находился мужчина 1979 года рождения, также в салоне ехала его супруга.

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