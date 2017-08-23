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17:51 (мск), источник: Новый Калининград

В Светлогорске пьяный студент разбил чужое авто, чтобы удивить друзей

В Светлогорске полицейские задержали студента одного из техникумов по подозрению в повреждении автомобиля «БМВ». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в пресс-службе областного УМВД в среду.

Источник: Новый Калининград

Юноша сознался в содеянном и пояснил, что совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, чтобы удивить друзей.

По предварительным данным, злоумышленник помял капот и выбил лобовое стекло припаркованного транспортного средства. Инцидент произошел ночью в районе озера Синявинское, где отдыхала владелица авто. Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей.

В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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