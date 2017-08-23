В Светлогорске пьяный студент разбил чужое авто, чтобы удивить друзей
В Светлогорске полицейские задержали студента одного из техникумов по подозрению в повреждении автомобиля «БМВ». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
В Светлогорске полицейские задержали студента одного из техникумов по подозрению в повреждении автомобиля «БМВ». Об этом корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в
Юноша сознался в содеянном и пояснил, что совершил преступление, находясь в состоянии алкогольного опьянения, чтобы удивить друзей.
По предварительным данным, злоумышленник помял капот и выбил лобовое стекло припаркованного транспортного средства. Инцидент произошел ночью в районе озера Синявинское, где отдыхала владелица авто. Сумма ущерба превысила 38 тысяч рублей.
В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ (Умышленное повреждение чужого имущества). Ему грозит до двух лет лишения свободы.