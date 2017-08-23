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17:15 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже возбудили дело по факту избиения мужчины, который после этого впал в кому

Полицейские сначала отказывались возбуждать дело.

Источник: Новости Воронежа

В Воронеже прокуроры провели проверку по информации, опубликованной в одном из СМИ. Издание сообщило об истории 28-летнего Ильи Кузнецова.

Молодой мужчина впал в кому после происшествия на улице Юлюса Янониса 28 июля. По версии родных парня, его сильно избил знакомый. А вот полицейские считают, что травмы получены после падения.

Поэтому стражи порядка сначала отказались возбуждать по факту произошедшего дело. Но с этим не согласились прокуроры. После вмешательства надзорного ведомства возбудили дело за умышленное причинение тяжкого время здоровью.

«Сейчас ведется следствие», — поясняют в пресс-службе региональной прокуратуры.

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