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17:36 (мск), источник: РИА Новости

Дело об убийстве на заводе ГАЗ передали в центральный аппарат СК

Расследование дела о тройном убийстве на заводе ГАЗ в Нижнем Новгороде передано в центральный аппарат Следственного комитета (СК) РФ, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Источник: РИА Новости

«По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина уголовное дело об убийстве троих человек в Нижнем Новгороде для наиболее полного и объективного расследования передано в главное следственное управление СК России», — сказала она.

СК РФ сообщил в среду, что на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным ведомства, утром 23 августа на предприятии мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. Возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Как отмечал СК, преступление совершено на почве ревности.

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