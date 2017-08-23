Задержанная два дня назад сотрудница Минпросвета призналась в коррупции
Задержанная два дня назад сотрудница Министерства просвещения признала свою вину. Во время следствия она будет оставаться на свободе.
Задержанная два дня назад сотрудница Министерства просвещения признала свою вину. Во время следствия она будет оставаться на свободе.
Ее обвиняют в коррупции при выдаче дипломов и извлечении выгоды из влияния. Трое ее соучастников получили 30 суток домашнего ареста. Премьер потребовал от кабмина реагировать на подобные ситуации.
«Неоднократно замечал у здания правительства длинные очереди. Вынужден констатировать, что и за это нам нужно просить прощения у наших граждан, которым приходится преодолевать бюрократические барьеры. Эти искусственные препятствия созданы чиновниками, чтобы вымогать деньги у тех, кто торопится, кому срочно нужны эти документы», — сказал
Премьер также разъяснил схему, которой придерживались при выдаче документов.
«Схема достаточно проста: работали по два часа в день, два раза в неделю. Еще два часа выдавали документы. Я продолжу выявлять подобные случаи и прошу всех коллег бороться с подобными феноменами, поскольку их можно легко устранить без дополнительных финансовых инвестиций», — добавил
Два дня назад прокуроры по борьбе с коррупцией и офицеры НЦБК провели 17 обысков в домах, кабинетах и автомобилях подозреваемых. Проверки прошли в двух офисах Министерства просвещения, в двух столичных нотариальных конторах и в одном бюро переводов, а также в кабинетах двух сотрудников Министерства юстиции.
По информации НЦБК, в бюро переводов людям, нуждающимся в легализации документов об образовании, предлагали ускорить процесс, который в установленном порядке длится 30 дней. За возможность получить необходимые документы в течение нескольких часов у людей просили от 50 до полутора тысяч евро. Коррупционеры пользовались связями в Министерстве просвещения и юстиции. Виновным грозит до десяти лет тюрьмы.