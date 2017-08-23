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17:59 (мск), источник: АиФ Волгоград

В Волгоградской области из-за ураганного ветра ввели режим ЧС

Режим ЧС введен Волгограде и Волгоградской области 23 августа, в среду, в связи пожароопасной обстановкой, которую провоцируют жаркая погода и одновременно ураганные порывы ветра.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в областной администрации, наиболее сложная обстановка в настоящее время в Волгограде, Среднеахтубинском, Иловлинском, Камышинском, Ольховском и Даниловском районах.

«Все силы и средства мобилизованы, делаем все возможное, чтобы минимизировать последствия ударов стихии», — отметил начальник ГУ МЧС по Волгоградской области Олег Гребенюк на заседании оперативного штаба.

«Где есть угроза населенным пунктам организовано информирование, готовится транспорт, пункты временного размещения», — добавил вице-губернатор — руководитель аппарата губернатора Евгений Харичкин.

При этом малые населенные пункты решено временно отключить от электроэнергии — чтобы избежать возгораний из-за перехлеста проводов линий электропередачи. Также ведется опашка населенных пунктов и социальных учреждений. Кроме того, в регионе применяется тяжелая инженерная техника для предотвращения перехода огня с одного населенного пункта на другой, задействованы два пожарных поезда станице Качалинская Иловлинского района и в Камышинском районе.

Напомним, что вечером 23 августа и ночью 24 августа на большей территории региона, в том числе в Волгограде, ожидаются грозы с ветром до 15−20 метров секунду. В отдельных районах возможен град.

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