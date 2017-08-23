Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: кому достанутся миллионы Глаголевой
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Эксперт: задержание Серебренникова чревато для Путина ударом
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Пока Трамп избавляется от соратников, СМИ выставляют его нацистом Трамп завершил свой отпуск и вернулся в Вашингтон на фоне ряда скандалов
Вышло первое видео с Малаховым в студии «Прямого эфира»
Внук Андрея Миронова впервые снимается в кино в главной роли
Новая BMW M5 (фото, видео)
Назван самый дорогой британский автомобиль
Порошенко планировали убить в поездке в Харьковскую область – СМИ
СМИ: Галустян похвастался фигурой жены под душем
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
СМИ: эксперт поведал о технике из РФ, получившей боевое крещение
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, нашли портрет
За неучтенные дома назначат двойной налог
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
10Муссонные наводнения в Южной Азии
18:25 (мск), источник: Коммерсантъ-Online

Служебный роман закончился трагедией

Формовщик литейного цеха Горьковского автозавода группы ГАЗ в Нижнем Новгороде Сергей Барахов ранним утром напал с ножом на пятерых коллег, убив трех и ранив двух человек, а затем скрылся на территории предприятия. При задержании рабочий бросился с ножом на полицейских, получил пулевое ранение и был госпитализирован. Основной версией происшедшего следствие называет ревность. По словам источников «Ъ», нападавшего смутили знаки внимания начальника к лаборантке, которая якобы была любовницей Сергея Барахова. Группа ГАЗ обещает помощь семьям погибших и пострадавшим.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Нападение в литейном цехе № 3 Горьковского автозавода группы ГАЗ, как рассказали источники «Ъ» на предприятии и в следственных органах, произошло в районе семи часов утра. Пришедший на работу в первую смену формовщик Сергей Барахов 1976 года рождения увидел, что начальник литейного цеха № 3 52-летний Александр Агушкин общается со своей подчиненной Людмилой Богатовой. Источники «Ъ» на предприятии рассказали, что Сергея Барахова с лаборанткой Людмилой Богатовой связывали личные отношения.

Приревновав ее к начальнику цеха, формовщик напал на Александра Агушкина с ножом и убил его, затем зарезал лаборантку и коллегу Андрея Курина, который оказался рядом.

На помощь коллегам поспешили мастера цеха Александр Королев и Сергей Базин, но остановить формовщика им не удалось — оба получили множественные ножевые ранения и были доставлены в больницу № 13, сообщили источники «Ъ» на предприятии. Как рассказали в больнице, пострадавшие поступили с проникающими ранами шеи, левой стороны грудной клетки и предплечий. Обоим потребовались операции. Сергей Базин находится в стабильно тяжелом состоянии, прогнозы врачей относительно здоровья Александра Королева благоприятные, отметили в лечебном учреждении, он находится в стационаре.

Собеседники «Ъ» рассказали о военном прошлом Сергея Барахова — он участвовал в чеченской кампании, отметив, что рабочий, по всей видимости, профессионально наносил удары ножом.

Прибывшие на завод сотрудники полиции не сразу смогли задержать Сергея Барахова. Сначала он скрылся на территории предприятия недалеко от литейного цеха (руководство проинформировали об инциденте только к девяти часам утра). Когда полицейские его нашли, тот стал угрожать им ножом. После предупредительных выстрелов сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь. После этого на раненого Сергея Барахова удалось надеть наручники и доставить под конвоем в больницу. По факту происшедшего следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК России», — сообщили в ведомстве.

Официальной версией происшествия следствие называет ревность.

«У Сергея Барахова жена в декрете с маленьким ребенком, и Богатова якобы была его любовницей. Начальник цеха общался с ней по рабочим вопросам, однако нападавший воспринял это неадекватно. Остальные попали под горячую руку», — рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией.

Читайте также
Задержание устроившего резню на заводе ГАЗ рабочего попало на видео

Версию, появившуюся в социальных сетях, о том, что нападавший мог быть пьян, собеседники не подтверждают: «Он был спортсменом и вел здоровый образ жизни. Тем более при входе на завод всех сотрудников тщательно проверяют». При этом неясным остается вопрос, как Сергей Барахов сумел пронести на предприятие нож через проходную, где рабочих досматривают.

В группе ГАЗ потрясены случившимся. «Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших», — говорится в официальном заявлении холдинга. На предприятии заверили, что инцидент не повлиял на работу завода. «Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь родным и близким. Все расходы по лечению раненых и по уходу за ними, а также по организации похорон погибших, оплате проживания приезжающих родственников, обеспечению транспортом предприятие берет на себя. Кроме того, компания будет и в дальнейшем оказывать семьям всевозможную поддержку: родственникам будут предложены трудоустройство на ГАЗе, помощь в оформлении детей в дошкольные учреждения, поступлении в вузы и техникумы», — сообщили в группе ГАЗ.

Роман Рыскаль, Нижний Новгород

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
«Законы Вестероса — это законы нашего мира»
Серебренников помещен под домашний арест
Игорь Шувалов заявил о необходимости существования «крипторубля»
Суд взыскал с «Системы» 136 млрд рублей по иску «Роснефти»
Украина введет новый порядок въезда в страну для граждан России
Михалков обвинил Наталью Тимакову в «латентной русофобии»
Боевая экипировка «Ратник» принята на вооружение
Около 20 человек пострадали в ДТП с автобусом под Ростовом
Спорт
ЦСКА проверят на живучесть Московскому ЦСКА остался последний шаг к групповой стадии Лиги чемпионов, и этот шаг команда Виктора Гончаренко вроде бы должна сделать
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь