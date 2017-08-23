Служебный роман закончился трагедией

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Нападение в литейном цехе № 3 Горьковского автозавода группы ГАЗ, как рассказали источники «Ъ» на предприятии и в следственных органах, произошло в районе семи часов утра. Пришедший на работу в первую смену формовщик Сергей Барахов 1976 года рождения увидел, что начальник литейного цеха № 3 52-летний Александр Агушкин общается со своей подчиненной Людмилой Богатовой. Источники «Ъ» на предприятии рассказали, что Сергея Барахова с лаборанткой Людмилой Богатовой связывали личные отношения.

Приревновав ее к начальнику цеха, формовщик напал на Александра Агушкина с ножом и убил его, затем зарезал лаборантку и коллегу Андрея Курина, который оказался рядом.

На помощь коллегам поспешили мастера цеха Александр Королев и Сергей Базин, но остановить формовщика им не удалось — оба получили множественные ножевые ранения и были доставлены в больницу № 13, сообщили источники «Ъ» на предприятии. Как рассказали в больнице, пострадавшие поступили с проникающими ранами шеи, левой стороны грудной клетки и предплечий. Обоим потребовались операции. Сергей Базин находится в стабильно тяжелом состоянии, прогнозы врачей относительно здоровья Александра Королева благоприятные, отметили в лечебном учреждении, он находится в стационаре.

Собеседники «Ъ» рассказали о военном прошлом Сергея Барахова — он участвовал в чеченской кампании, отметив, что рабочий, по всей видимости, профессионально наносил удары ножом.

Прибывшие на завод сотрудники полиции не сразу смогли задержать Сергея Барахова. Сначала он скрылся на территории предприятия недалеко от литейного цеха (руководство проинформировали об инциденте только к девяти часам утра). Когда полицейские его нашли, тот стал угрожать им ножом. После предупредительных выстрелов сотрудникам правоохранительных органов пришлось открыть огонь. После этого на раненого Сергея Барахова удалось надеть наручники и доставить под конвоем в больницу. По факту происшедшего следственное управление СК РФ по Нижегородской области возбудило уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц). «На месте происшествия работает следственно-оперативная группа в составе наиболее опытных следователей и криминалистов регионального управления СК России», — сообщили в ведомстве.

Официальной версией происшествия следствие называет ревность.

«У Сергея Барахова жена в декрете с маленьким ребенком, и Богатова якобы была его любовницей. Начальник цеха общался с ней по рабочим вопросам, однако нападавший воспринял это неадекватно. Остальные попали под горячую руку», — рассказали «Ъ» источники, знакомые с ситуацией.

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Версию, появившуюся в социальных сетях, о том, что нападавший мог быть пьян, собеседники не подтверждают: «Он был спортсменом и вел здоровый образ жизни. Тем более при входе на завод всех сотрудников тщательно проверяют». При этом неясным остается вопрос, как Сергей Барахов сумел пронести на предприятие нож через проходную, где рабочих досматривают.

В группе ГАЗ потрясены случившимся. «Коллектив и руководство компании глубоко потрясены случившимся инцидентом, выражают глубокое сочувствие семьям погибших и пострадавших», — говорится в официальном заявлении холдинга. На предприятии заверили, что инцидент не повлиял на работу завода. «Компания окажет всю необходимую поддержку и материальную помощь родным и близким. Все расходы по лечению раненых и по уходу за ними, а также по организации похорон погибших, оплате проживания приезжающих родственников, обеспечению транспортом предприятие берет на себя. Кроме того, компания будет и в дальнейшем оказывать семьям всевозможную поддержку: родственникам будут предложены трудоустройство на ГАЗе, помощь в оформлении детей в дошкольные учреждения, поступлении в вузы и техникумы», — сообщили в группе ГАЗ.