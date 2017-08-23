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18:04 (мск), источник: ТАСС

Мединский назвал арест Серебренникова «очень печальной ситуацией»

Министр культуры сообщил, что контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает ведомство, может быть усилен.

Источник: ИТАР-ТАСС

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал решение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопрос журналистов.

«Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает», — прокомментировал Мединский решение об аресте Серебренникова.

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