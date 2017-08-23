Мединский назвал арест Серебренникова «очень печальной ситуацией»
Министр культуры сообщил, что контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает ведомство, может быть усилен.
Министр культуры сообщил, что контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает ведомство, может быть усилен.
МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал решение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопрос журналистов.
«Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает», — прокомментировал Мединский решение об аресте Серебренникова.