Мединский назвал арест Серебренникова «очень печальной ситуацией»

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Министр культуры РФ Владимир Мединский назвал решение об аресте режиссера Кирилла Серебренникова печальной для всех работников культуры ситуацией. Соответствующее заявление он сделал в среду, отвечая на вопрос журналистов.

«Это очень печальная ситуация для всех, кто работает в сфере культуры. Мы со своей стороны можем сделать только одно — усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые Министерство культуры выдает», — прокомментировал Мединский решение об аресте Серебренникова.