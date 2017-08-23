15-летняя девушка пропала в Сосновском районе
Отец рассказал, что из дома его дочь ушла рано утром 22 августа и до сих пор не вернулась.
Отец рассказал, что из дома его дочь ушла рано утром 22 августа и до сих пор не вернулась.
В посёлке Полетаево исчезла 15-летняя девушка, сообщает
С тревожным сообщением в полицию обратился отец девушки, который рассказал, что его дочь 15-летняя Гоффорова Динора вышла из дома 22 августа в 8 часов 30 минут, но и спустя сутки не вернулась.
Просим обратить внимание на приметы девушки — рост 165 см., среднего телосложения, волосы черного цвета до пояса, глаза карие. Одета в спортивные брюки черного цвета, кофта красного цвета, джинсовая безрукавка, кроссовки белого цвета, на плечах рюкзак
Если вы видели пропавшую или располагаете иными сведениями о ней, просьба сообщить в дежурную часть ОМВД России по Сосновскому району Челябинской области по телефонам: 8−351−44−99−2−31, или 8−999−371−11−59, 89191135771.