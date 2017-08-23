Месяц по лесам и болотам: как под Мяделем искали «опасного партизана»

Источник: Sputnik.by

Преступление было совершено вечером 10 июля во дворе одного из домов в деревне Корки Мядельского района, пьяный местный житель повздорил с приехавшей в гости младшей сестрой и ее подругой.

«Мужчина схватил нож, которым ударил в шею и лицо сначала гостью, а затем и сестру. Несмотря на ножевые ранения, женщины оказали активное сопротивление, сумели выхватить нож и попытались позвонить в милицию, из-за чего нападавший просто сбежал и скрылся в лесном массиве», — сообщил Сачек.

Читайте также Около 5 т зерна похитил злоумышленник в Речицком районе

Более месяца правоохранители искали беглеца. Был определен участок более 30-ти гектаров леса и болот, где мужчина мог прятаться.

«Дело в том, что разыскиваемый отлично знал местность, с детства ходил за ягодами и грибами в окружающие леса и болота, знал все потаенные места. Периодически он появлялся у заброшенных хуторов и дачных поселков, чтобы переночевать и приготовить пищу», — рассказал Сачек.

В последнее время, мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и занимался сезонным собирательством, грибы и ягоды продавал у дорог.

Правоохранители обратились за помощью в поисках не только к местным жителям, которые хорошо знали местность, но и к сотрудникам вооруженных сил, которые помогали прочесывать лес и болота с применением вертолета, приборов ночного видения и служебных собак.

«Засада правоохранителями была организована вблизи заброшенного хутора у деревни Дубники. Вчера после 22 часов милиционеры услышали, что из леса к хутору кто-то приближается. Догнать и задержать уже было делом техники», — отметил Сачек.