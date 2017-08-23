Месяц по лесам и болотам: как под Мяделем искали «опасного партизана»
Начальник
Начальник
Преступление было совершено вечером 10 июля во дворе одного из домов в деревне Корки Мядельского района, пьяный местный житель повздорил с приехавшей в гости младшей сестрой и ее подругой.
«Мужчина схватил нож, которым ударил в шею и лицо сначала гостью, а затем и сестру. Несмотря на ножевые ранения, женщины оказали активное сопротивление, сумели выхватить нож и попытались позвонить в милицию,
Более месяца правоохранители искали беглеца. Был определен участок более 30-ти гектаров леса и болот, где мужчина мог прятаться.
«Дело в том, что разыскиваемый отлично знал местность, с детства ходил за ягодами и грибами в окружающие леса и болота, знал все потаенные места. Периодически он появлялся у заброшенных хуторов и дачных поселков, чтобы переночевать и приготовить пищу», — рассказал Сачек.
В последнее время, мужчина нигде не работал, злоупотреблял спиртными напитками и занимался сезонным собирательством, грибы и ягоды продавал у дорог.
Правоохранители обратились за помощью в поисках не только к местным жителям, которые хорошо знали местность, но и к сотрудникам вооруженных сил, которые помогали прочесывать лес и болота с применением вертолета, приборов ночного видения и служебных собак.
«Засада правоохранителями была организована вблизи заброшенного хутора у деревни Дубники. Вчера после 22 часов милиционеры услышали, что из леса к хутору
Задержанного доставили в Мядельский РУВД, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. С ним проводятся необходимые следственные действия в рамках расследования уголовного дела по поводу покушения на убийство двух лиц.