Пожар около Канавинского моста в Нижнем Новгороде ликвидирован
Пожар около Канавинского моста в Нижнем Новгороде ликвидирован. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
Пожар около Канавинского моста в Нижнем Новгороде ликвидирован. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.
В 13:53 23 августа 2017 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Советской д. 2. Горело расселенное трехэтажное здание. В 15:33 пожар был локализован, в 17:08 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Для тушения пожара были проложены три магистральные линии. Всего в тушении были задействованы 65 человек личного состава и 18 единиц техники. На месте работали восемь звеньев газодымозащитной службы.