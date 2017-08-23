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18:47 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Пожар около Канавинского моста в Нижнем Новгороде ликвидирован

Пожар около Канавинского моста в Нижнем Новгороде ликвидирован. Об этом сообщило ГУ МЧС РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

В 13:53 23 августа 2017 года в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Советской д. 2. Горело расселенное трехэтажное здание. В 15:33 пожар был локализован, в 17:08 — ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Для тушения пожара были проложены три магистральные линии. Всего в тушении были задействованы 65 человек личного состава и 18 единиц техники. На месте работали восемь звеньев газодымозащитной службы.

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