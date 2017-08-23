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19:52 (мск), источник: Sputnik.by

ГАИ: пьяную женщину-водителя в Гродно спасла подушка безопасности

В результате удара о дерево старенький хэтчбек Renault получил сильные повреждения, находившейся за рулем женщине повезло — эйрбэг сработал.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 23 авг — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии в Гродно, в результате которой погибла пассажирка легкового автомобиля, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.

Авария произошла в ночь на среду в областном центре. Женщина за рулем Renault 19 не справилась с управлением автомобиля и вылетела с проезжей части, а затем врезалась в дерево.

В результате столкновения погибла пассажирка легковушки, ее тело вырезали из искореженной машины сотрудники МЧС. Водителя, по информации ГАИ, спасла сработавшая подушка безопасности.

Учитывая то, что этот автомобиль выпускался до середины 1990-х (а специалисты советуют менять пиропатрон в эйрбэгах примерно раз в десять лет), можно сказать, что женщине повезло.

Инспекторы выяснили, что водитель и пассажирка до аварии употребляли спиртные напитки, а также катались по городу, не пристегнувшись ремнями безопасности.

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