ГАИ: пьяную женщину-водителя в Гродно спасла подушка безопасности
В результате удара о дерево старенький хэтчбек Renault получил сильные повреждения, находившейся за рулем женщине повезло — эйрбэг сработал.
В результате удара о дерево старенький хэтчбек Renault получил сильные повреждения, находившейся за рулем женщине повезло — эйрбэг сработал.
МИНСК, 23 авг — Sputnik. Устанавливаются обстоятельства смертельной аварии в Гродно, в результате которой погибла пассажирка легкового автомобиля, сообщили Sputnik в Госавтоинспекции региона.
Авария произошла в ночь на среду в областном центре. Женщина за рулем Renault 19 не справилась с управлением автомобиля и вылетела с проезжей части, а затем врезалась в дерево.
В результате столкновения погибла пассажирка легковушки, ее тело вырезали из искореженной машины сотрудники МЧС. Водителя, по информации ГАИ, спасла сработавшая подушка безопасности.
Учитывая то, что этот автомобиль выпускался до середины 1990-х (а специалисты советуют менять пиропатрон в эйрбэгах примерно раз в десять лет), можно сказать, что женщине повезло.
Инспекторы выяснили, что водитель и пассажирка до аварии употребляли спиртные напитки, а также катались по городу, не пристегнувшись ремнями безопасности.