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21:14 (мск), источник: "Российская газета"

Директора школы в Новосибирской области обвинили в рукоприкладстве

Директора школы, отставного подполковника ГУФСИН, обвиняют в рукоприкладстве.

Знал, куда бить, чтобы не оставлять синяков, говорят о директоре школы поселка Вьюны Колыванского района Новосибирской области родители учеников. Именно школьникам, по данным Следственного комитета, регулярно доставалось от Дмитрия Курицкого, подполковника внутренней службы в отставке, отвечавшего некогда за работу с личным составом в системе областного ГУФСИН.

— Возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий с применением или угрозой насилия, — пояснил «РГ» помощник руководителя регионального СУ СКР Михаил Третьяков. — В деле значится два эпизода: в ноябре прошлого года и в апреле нынешнего. По материалам следствия, директор поселковой школы применял насильственные методы к ученикам. Сейчас он отстранен от занимаемой должности, находится под подпиской о невыезде.

Дмитрий Курицкий своей вины не признает, называя жалобы родителей учеников домыслами. И планирует вернуться к работе, он уже обратился за помощью к адвокатам. Родители же детей настаивают на своем.

Родители говорят, что детей подполковник ГУФСИН в отставке воспринимал как «личный состав», а о педагогике имел смутное представление.

— Мой сын хотел вернуть учебник одной из девочек и кинул его на первую парту, но не рассчитал сил, книга перелетела через стол и упала перед дверью, — рассказала «РГ» Марина Власова, мама одного из пятиклассников. — В этот момент в класс вошел Курицкий и вывел мальчишку на разговор. Он взял его за шею и поднял так, что ноги оторвались от пола. Держал минуты две, все это через приоткрытую дверь видели одноклассники сына.

Родители уверены, что детей бывший чин ГУФСИН воспринимал как «личный состав», а о педагогике имел смутное представление. До того как он был назначен директором школы, всего в течение года вел ОБЖ.

— В течение ноября прошлого года он три раза ударил Володю: дважды в область печени, а последний раз в левый бок, — говорит мама пострадавшего девятиклассника Людмила Беляева. — Сын молчал, но в итоге попал в больницу. Врачи установили, что у него увеличена селезенка. Ребенок рассказывал, что после третьего удара с полчаса просидел на корточках, не мог разогнуться. Но связать его состояние с побоями сложно, Курицкий парирует: вы сначала докажите. Он явно знает, как надо бить, чтобы даже синяков не оставалось.

Коллеги своего бывшего руководителя, к слову, тоже не жалуют. Как подчеркнула замдиректора школы по воспитательной работе Светлана Кобыляцкая, то, что Курицкий мог спокойно поднять на ребенка руку, дать «щелбан» или даже ударить книгой, — это ни для кого не было секретом.

— Многие родители приходили к нему в кабинет и разбирались. Двое пострадавших ребят — это далеко не все. Дело возбуждено лишь по тем, у кого были последствия. Если бы мальчик сразу сказал нам или родителям, что на него подняли руку, то, возможно, удалось бы избежать больничной койки. Но ребенок, видимо, боялся, от Курицкого приходилось слышать: «Я тебе перекрою кислород», — вспоминает Светлана Кобыляцкая.

Сейчас, по ее словам, на должность директора пришел компетентный грамотный педагог. Не только родители, но и коллектив школы будет добиваться того, чтобы отставной подполковник не был восстановлен в должности. Если все же его вину удастся доказать, отставному подполковнику и вовсе грозит от трех до десяти лет лишения свободы.

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