На бывшего замминистра финансов Алексашенко завели дело о контрабанде культурных ценностей

«Алексашенко был задержан в московском аэропорту, где у него было изъято несколько орденов времен СССР, запрещенных к вывозу», — сказал собеседник агентства.
По его словам, после этого Алексашенко отпустили, и «он улетел к месту назначения — в США».
«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.
Другой источник уточнил, что инцидент произошел в Домодедово неделю назад. «Изъятые у экс-чиновника ордена были отправлены на экспертизу, по итогам которой 23 августа было возбуждено уголовное дело».
Алексашенко — экономист, руководитель аналитической группы Центр развития. В 1993—1995 году — заместитель министра финансов России. В декабре 1995 — сентябре 1998 — первый заместитель председателя Центрального банка России. Вышел в отставку в сентябре 1998.