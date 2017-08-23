На бывшего замминистра финансов Алексашенко завели дело о контрабанде культурных ценностей

Источник: РИА "Новости"

«Алексашенко был задержан в московском аэропорту, где у него было изъято несколько орденов времен СССР, запрещенных к вывозу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого Алексашенко отпустили, и «он улетел к месту назначения — в США».

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Другой источник уточнил, что инцидент произошел в Домодедово неделю назад. «Изъятые у экс-чиновника ордена были отправлены на экспертизу, по итогам которой 23 августа было возбуждено уголовное дело».