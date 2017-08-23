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21:12 (мск), источник: Интерфакс

На бывшего замминистра финансов Алексашенко завели дело о контрабанде культурных ценностей

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — На бывшего замминистра финансов Сергея Алексашенко возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей, сообщил «Интерфаксу» источник в правоохранительных органах.

Источник: РИА "Новости"

«Алексашенко был задержан в московском аэропорту, где у него было изъято несколько орденов времен СССР, запрещенных к вывозу», — сказал собеседник агентства.

По его словам, после этого Алексашенко отпустили, и «он улетел к месту назначения — в США».

«Интерфакс» пока не располагает официальным подтверждением данной информации.

Другой источник уточнил, что инцидент произошел в Домодедово неделю назад. «Изъятые у экс-чиновника ордена были отправлены на экспертизу, по итогам которой 23 августа было возбуждено уголовное дело».

Алексашенко — экономист, руководитель аналитической группы Центр развития. В 1993—1995 году — заместитель министра финансов России. В декабре 1995 — сентябре 1998 — первый заместитель председателя Центрального банка России. Вышел в отставку в сентябре 1998.

1 комментарийк этой статье
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Комментарии1
Комментарии
1
Семен Брагилевский
И этот господин занимал высокие государственные посты... За державу обидно.
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