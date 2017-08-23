Почему артисты вступились за Серебренникова, а министры за Улюкаева — нет

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Представьте, если бы за бывшую чиновницу минобороны Евгению Васильеву вписалось все руководство военного ведомства. Или за экс-губернатора Сахалина Александра Хорошавина начали дружно ходатайствовать все губернаторы, стеная о репрессиях. Или кабмин в едином порыве написал письмо с просьбой отдать арестованного министра экономики Алексея Улюкаева на поруки. Естественно, наша прогрессивная общественность тут же заклеймила бы каждого из подписантов вором, коррупционером и подельником. Еще бы, это же ненавистные чиновники.

А чем от них отличается руководитель «Гоголь-Центра» Кирилл Серебренников — глава госучреждения, получавший государственное финансирование. Почему целый сонм известных фамилий молниеносно и безоглядно вступился за арестованного режиссера? Он из касты лучших людей? Я тот еще театрал, с его творчеством знаком не был, и все эти голые задницы на сцене увидел впервые в Фейсбуке, когда наследие Серебренникова начали препарировать тысячи ценителей прекрасного. Что характерно, до этого скандала большинство из них о режиссере ничего не знали.

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Но позвольте, причем тут голые задницы, если речь идет не о творчестве (для кого-то — кощунственном, для кого-то — гениальном), а о банальном распиле бюджетных денег (если это будет доказано).

Вот актер Артур Смольянинов у суда сформулировал самый цимес: «Если вор должен сидеть в тюрьме, то тогда каждый». То есть, он не оспаривает факт воровства Серебренникова, а сетует на то, что режиссер попался, а кто-то, более заслуживающий нар, разгуливает на свободе.

Про Хорошавина с Васильевой так нельзя, они из другой касты, там и зашквариться можно. А своих коллег поддержать — святое дело. Кто-то действительно искренен, кто-то боится перед своими жесткосердным показаться, а у кого-то и самого рыльце в пушку: «Может и за меня потом так вступятся».