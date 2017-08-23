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22:34 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы найден труп женщины

Рядом с телом была найдена бутылка водки.

Источник: Zakon.kz

Ужасную находку сделали в районе пересечения улиц Камышинская и Майлина, сообщает Zakon.kz. Погибшей было примерно 30 лет.

По словам криминалиста, внешние признаки указывают на то, что причиной смерти стал наезд. Однако установить точную причину смерти удастся после вскрытия. Со слов местного жителя, погибшая не имела постоянного места жительства, а в этом районе появилась в последние 4 дня. Рядом с трупом была найдена бутылка водки, но криминалисты не исключают, что ее могли подбросить.

По информации женщины, которая представилась бригадиршей коммунальной службы, умершая была 1986 года рождения и у нее есть маленький ребенок 4-х лет. Найденная девушка, работала в этой коммунальной службе, но из-за пристрастия к алкоголю, ее уволили. Криминалистам придется выяснить все подробности этой трагедии.

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