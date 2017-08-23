В Алматы найден труп женщины

Источник: Zakon.kz

Ужасную находку сделали в районе пересечения улиц Камышинская и Майлина, сообщает Zakon.kz. Погибшей было примерно 30 лет.

По словам криминалиста, внешние признаки указывают на то, что причиной смерти стал наезд. Однако установить точную причину смерти удастся после вскрытия. Со слов местного жителя, погибшая не имела постоянного места жительства, а в этом районе появилась в последние 4 дня. Рядом с трупом была найдена бутылка водки, но криминалисты не исключают, что ее могли подбросить.