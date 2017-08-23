Рядом с местом проведения рок-концерта в Роттердаме нашли автобус с испанской лицензией и газовыми баллонами
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Рядом с баром в Роттердаме, где должен был пройти концерт американской
Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Рядом с баром в Роттердаме, где должен был пройти концерт американской
Также сообщается, что полиции удалось задержать водителя фургона. Машину обследуют саперы.
Как сообщалось ранее, полиция договорилась с администрацией заведения об отмене выступления и начала проверку бара и его окрестностей.
Позже было объявлено о террористической угрозе, началась эвакуация людей.