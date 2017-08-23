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23 августа, источник: Интерфакс

Рядом с местом проведения рок-концерта в Роттердаме нашли автобус с испанской лицензией и газовыми баллонами

Москва. 23 августа. INTERFAX.RU — Рядом с баром в Роттердаме, где должен был пройти концерт американской рок-группы Allah-Las, найден небольшой фургон с испанской лицензией и газовыми баллонами внутри, передает в среду Independent.

Также сообщается, что полиции удалось задержать водителя фургона. Машину обследуют саперы.

Как сообщалось ранее, полиция договорилась с администрацией заведения об отмене выступления и начала проверку бара и его окрестностей.

Позже было объявлено о террористической угрозе, началась эвакуация людей.

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