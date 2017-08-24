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00:57 (мск), источник: Kazinform

Дотла сгорела донерная в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы дотла сгорело донерное кафе. Общая площадь пожара предварительно составила более 200 квадратных метров, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.

Источник: Kazinform

Пожар произошел в районе улиц Северное кольцо и Победы. На борьбу с огнем прибыло не менее шести пожарных расчетов. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Теперь сотрудникам противопожарной службы предстоит выяснить причину возгорания.

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