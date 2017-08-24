Дотла сгорела донерная в Алматы
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы дотла сгорело донерное кафе. Общая площадь пожара предварительно составила более 200 квадратных метров, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ — В Алматы дотла сгорело донерное кафе. Общая площадь пожара предварительно составила более 200 квадратных метров, сообщает корреспондент МИА «Казинформ» с места происшествия.
Пожар произошел в районе улиц Северное кольцо и Победы. На борьбу с огнем прибыло не менее шести пожарных расчетов. О жертвах и пострадавших пока не сообщается. Теперь сотрудникам противопожарной службы предстоит выяснить причину возгорания.