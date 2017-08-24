Посольство подтвердило российское гражданство девятилетнего мальчика в США
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Генконсульство РФ в
ВАШИНГТОН, 24 авг — РИА Новости. Генконсульство РФ в
«Генконсульство Российской Федерации в
Там подчеркнули, что «дальнейшие комментарии по обстоятельствам данного дела и предпринимаемым шагам по защите интересов российского ребенка будут исходить от сотрудников Генерального консульства в Сан-Франциско».
Американское издание Los Angeles Times сообщило, что полиция
По данным издания, около 18.45 вечера 22 августа сотрудники полиции вступили в контакт с Константином Морозовым, когда тот покидал дом друга в Энкино (район Лос-Анджелеса) со своим сыном.