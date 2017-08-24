Посольство подтвердило российское гражданство девятилетнего мальчика в США

«Генконсульство Российской Федерации в Сан-Франциско подтверждает принадлежность (ребенка — ред.) и его погибших родителей к российскому гражданству», — отметили в миссии.

Там подчеркнули, что «дальнейшие комментарии по обстоятельствам данного дела и предпринимаемым шагам по защите интересов российского ребенка будут исходить от сотрудников Генерального консульства в Сан-Франциско».

Американское издание Los Angeles Times сообщило, что полиция Лос-Анджелеса застрелила 48-летнего Константина Морозова, подозреваемого в похищении своего девятилетнего сына после убийства матери мальчика. Как отметили в полиции, ребенок в настоящее время находится в безопасности.