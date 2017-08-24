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01:41 (мск), источник: РИА Новости

Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения

РИМ, 24 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Мэр Венеции Луиджи Бруньяро пригрозил стрелять без предупреждения в тех, кто на всемирно известной площади Сан-Марко вдруг решит закричать «Аллах Акбар».

Источник: AP 2017

«Мы в Италии должны победить терроризм, и мы укрепляем защиту. И я заявляю, если кто-то начнет бегать по площади Сан-Марко, крича “Аллах Акбар”, мы его застрелим. Год назад я говорил, что мы сделаем это после четырех шагов, теперь скажу — после трех», — заявил известный своими экстравагантными высказываниями правый политик в ходе международного католического форума в городе Римини.

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«Мы отправим террористов непосредственно к Аллаху, прежде чем они нанесут нам урон», — подчеркнул Бруньяро, и, по свидетельствам журналистов, заявление мэра Венеции было встречено аплодисментами и смехом.

Вскоре в социальных сетях появилось видео, сделанное в кулуарах форума, на котором мэр Флоренции демократ Дарио Нарделла подбегает к Бруньяро с криком «Аллах Акбар», и оба градоначальника заливаются громким смехом. Впрочем, поведение Нарделлы очень не понравилось многим его товарищам по правящей партии, и через Facebook он был вынужден извиниться. «В мои намерения не входило никого оскорблять, тем более мусульманскую общину», — написал мэр Флоренции.

Многие итальянские СМИ расценили заявление Бруньяро как провокацию. Однако сам венецианский мэр думает иначе.

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«В отличие от Барселоны, где не было должной защиты, мы начеку. Мы никому не бросаем вызов. Разве что направляем послание поддержки органам охраны правопорядка, которые должны знать, что мы безоговорочно находимся на их стороне», — заявил он позднее. «Хватит политкорректных разговоров, мы должны говорить ясно. Мы не должны создавать впечатление, что в Италии можно делать все, что угодно», — объяснил свою позицию политик.

По информации итальянских СМИ, в Венеции, где 30 августа открывается 74-й Международный кинофестиваль, уже сейчас предприняты дополнительные меры по обеспечению общественной безопасности.

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