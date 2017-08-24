Владимир Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Кирилла Серебренникова

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, следователи хотели узнать, кто подписывал бумаги на выделение департаментом денег на театральный проект Кирилла Серебренникова. «Но это все (выделение грантов режиссеру.— “Ъ”) было при предыдущем руководстве департамента, там была Софья Апфельбаум. Сейчас никаких вопросов у следственных органов к Минкультуры нет», — уточнил Владимир Мединский.

Фоторепортаж Кирилл Серебренников в суде В среду, 23 августа, в Басманном суде Москвы решался вопрос об избрании меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову.

Он заявил, что министерство не уполномочено разбираться в подобных ситуациях: «Мы со своей стороны можем сделать лишь одно: усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает Минкультуры. С другой стороны, мы же не Следственный комитет. Мы не можем проводить расследование по каждой подписи».