Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
США впервые оказали Украине реальную помощь на фронте
Новый бизнес принес двум россиянам 1 млн руб. выручки за месяц
Раковина для ванной: 11 идей для любого интерьера
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Путин рассказал, как руководить «самым большим оркестром в мире» Президент России посетил молодежный образовательный форум «Таврида»
Андрей Малахов: «Я уже не мальчик, который делает кофе»
Скончался Джерри Льюис
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
39-летняя жена Клуни вышла в свет в прозрачном платье (фото)
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
"Обезумели": Жириновский ответил на обвинения Киева
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
10Землетрясение на юго-западе Китая
12Растущее напряжение вокруг КНДР
09:17 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Владимир Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Кирилла Серебренникова

Несколько сотрудников Министерства культуры из Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества были допрошены по делу режиссера Кирилла Серебренникова. Об этом Би-би-си сообщил глава Минкульта Владимир Мединский. Он не стал разглашать, кто именно был допрошен, но добавил, что его правоохранительные органы не вызывали.

Источник: РИА "Новости"

По словам министра, следователи хотели узнать, кто подписывал бумаги на выделение департаментом денег на театральный проект Кирилла Серебренникова. «Но это все (выделение грантов режиссеру.— “Ъ”) было при предыдущем руководстве департамента, там была Софья Апфельбаум. Сейчас никаких вопросов у следственных органов к Минкультуры нет», — уточнил Владимир Мединский.

Фоторепортаж
Кирилл Серебренников в судеВ среду, 23 августа, в Басманном суде Москвы решался вопрос об избрании меры пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову.

Он заявил, что министерство не уполномочено разбираться в подобных ситуациях: «Мы со своей стороны можем сделать лишь одно: усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает Минкультуры. С другой стороны, мы же не Следственный комитет. Мы не можем проводить расследование по каждой подписи».

Ранее господин Мединский исключил заказную составляющую дела Кирилла Серебренникова. Вчера, отклонив поручительства трех десятков известных людей и предложенный залог, Басманный райсуд заключил режиссера под домашний арест по обвинению в организации хищений бюджетных средств. Господину Серебренникову запретили покидать квартиру для репетиций в театре и съемок кино. Его перемещения ФСИН будет контролировать с помощью электронного браслета.

4 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии4
Комментарии
4
Влера Малютин
щас опять расписюнит, рукопожатных любителей голых мужиков на сцене.....
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
4
Комментировать
 В России изменилось отношение к старости, сексу и смерти
«Законы Вестероса — это законы нашего мира»
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
СМИ узнали о схеме поставки в Крым турбин производства Siemens
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
На опыте: ЦСКА вновь сыграет на групповом этапе Лиги чемпионов Армейцы не только обеспечили себе в пятый раз подряд участие на групповом этапе главного клубного еврокубка, но и гарантировали приличный заработок
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
Как выбрать строителей-ремонтников: мнение профи
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Риелторам запретили взимать неустойку за расторжение договора
Инспектор стройндазора брал взятки квартирами
Леди
Как носить вещи с широкими плечами и не походить на шкаф Они непросты в обращении, зато очень эффектны
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь