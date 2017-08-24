Владимир Мединский сообщил о допросах в Минкульте по делу Кирилла Серебренникова

По словам министра, следователи хотели узнать, кто подписывал бумаги на выделение департаментом денег на театральный проект Кирилла Серебренникова. «Но это все (выделение грантов режиссеру.— “Ъ”) было при предыдущем руководстве департамента, там была Софья Апфельбаум. Сейчас никаких вопросов у следственных органов к Минкультуры нет», — уточнил Владимир Мединский.
Он заявил, что министерство не уполномочено разбираться в подобных ситуациях: «Мы со своей стороны можем сделать лишь одно: усилить контроль за приемкой документов по грантам, которые выдает Минкультуры. С другой стороны, мы же не Следственный комитет. Мы не можем проводить расследование по каждой подписи».
Ранее господин Мединский исключил заказную составляющую дела Кирилла Серебренникова. Вчера, отклонив поручительства трех десятков известных людей и предложенный залог, Басманный райсуд заключил режиссера под домашний арест по обвинению в организации хищений бюджетных средств. Господину Серебренникову запретили покидать квартиру для репетиций в театре и съемок кино. Его перемещения ФСИН будет контролировать с помощью электронного браслета.