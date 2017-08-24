В США полиция застрелила похитившего собственного ребенка россиянина
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Выходец из России Константин Морозов 22 августа был застрелен в
Местные власти распространили ориентировки на мужчину и его сына. Объявление о поиске было размещено в официальном Twitter полицейской патрульной службы города.
Вечером 22 августа полицейские увидели Морозова в тот момент, когда он вместе с сыном покидал дом своих знакомых. После того, как личность мужчины была установлена, началась стрельба. Как уточняет местное издание Slavicsac, рядом с мужчиной в этот момент был и его сын. Что именно стало причиной перестрелки пока непонятно. Как утверждает полиция, у Морозова при себе был пистолет.
Как сообщили РБК в генконсульстве России в
Оперативно направили соответствующие запросы в Государственный Департамент США и в полицию Лос-Анджелеса относительно местонахождения ребенка, условий его содержания и уточнения всех обстоятельств данной трагедии
Дипломаты также пытаются выяснить подробности биографии убитых родителей. Сотрудники генконсульства сейчас занимаются поиском его родственников. «Нами также направлены запросы в МВД России по месту регистрации родителей — Константина Морозова и Натальи Сергеевой с целью поиска ближайших родственников девятилетнего мальчика», — рассказали в дипломатическом представительстве в
Как пояснили в генконсульстве, параллельно с российским, у родителей ребенка было и гражданство США.