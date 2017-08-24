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12:20 (мск), источник: РБК

В США полиция застрелила похитившего собственного ребенка россиянина

В Лос-Анджелесе 22 августа полицейские застрелили россиянина Константина Морозова, находившегося в розыске за убийство своей жены. Судьбой девятилетнего ребенка Морозова и его убитой супруги занимаются российские дипломаты.

Выходец из России Константин Морозов 22 августа был застрелен в Лос-Анджелесе, сообщает Los Angeles Times. После смерти мужчины без опеки остался похищенный им же у матери девятилетний сын Даниил.

До этого 48-летний Константин Морозов увез своего сына от матери. При похищении он, как полагают в полиции, застрелил мать своего ребенка. Морозова объявили в розыск.

Местные власти распространили ориентировки на мужчину и его сына. Объявление о поиске было размещено в официальном Twitter полицейской патрульной службы города.

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Вечером 22 августа полицейские увидели Морозова в тот момент, когда он вместе с сыном покидал дом своих знакомых. После того, как личность мужчины была установлена, началась стрельба. Как уточняет местное издание Slavicsac, рядом с мужчиной в этот момент был и его сын. Что именно стало причиной перестрелки пока непонятно. Как утверждает полиция, у Морозова при себе был пистолет.

Полицейские ранили Морозова, его сын не пострадал. В больнице в результате полученных ран Морозов скончался. Его ребенок был взят под присмотр социальными службами.

Как сообщили РБК в генконсульстве России в Сан-Франциско, сейчас российские дипломаты занимаются установлением подробностей сложившейся ситуации.

Оперативно направили соответствующие запросы в Государственный Департамент США и в полицию Лос-Анджелеса относительно местонахождения ребенка, условий его содержания и уточнения всех обстоятельств данной трагедии
Максим Гончаров
Пресс-атташе генконсульства

Дипломаты также пытаются выяснить подробности биографии убитых родителей. Сотрудники генконсульства сейчас занимаются поиском его родственников. «Нами также направлены запросы в МВД России по месту регистрации родителей — Константина Морозова и Натальи Сергеевой с целью поиска ближайших родственников девятилетнего мальчика», — рассказали в дипломатическом представительстве в Сан-Франциско.

Как пояснили в генконсульстве, параллельно с российским, у родителей ребенка было и гражданство США. Из-за этого американские власти не уведомили российское представительство о случившемся. «Внимательно отслеживаем ситуацию и будем оказывать несовершеннолетнему гражданину России всю необходимую консульскую помощь в рамках нашей компетенции», — подчеркнул Гончаров.

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