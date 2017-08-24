Под Омском на трассе опрокинулся военный кран

В минувшую среду, 23 августа, в группе ВКонтакте «Аварийный Омск» появилось видео ДТП с участием военного крана. Все происходящее заснял регистратор легкового автомобиля.

По дороге навстречу очевидцам шла колонна военной техники: краны и грузовики. Один из кранов занесло, его колеса попали на обочину, и машина выехала на встречную полосу. Водитель военного автомобиля, чтобы избежать трагедии, резко вернулся на свою полосу, но кран перевесил.

Водитель-очевидец легкового автомобиля рано заметил происходящее, затормозил и максимально съехал на обочину. Военный кран чудом его не зацепил и, судя по возгласам в машине с регистратором, опрокинулся.