Под Омском на трассе опрокинулся военный кран
Информация о происшествии появилось в социальных сетях.
Информация о происшествии появилось в социальных сетях.
В минувшую среду, 23 августа, в группе ВКонтакте «Аварийный Омск» появилось видео ДТП с участием военного крана. Все происходящее заснял регистратор легкового автомобиля.
По дороге навстречу очевидцам шла колонна военной техники: краны и грузовики. Один из кранов занесло, его колеса попали на обочину, и машина выехала на встречную полосу. Водитель военного автомобиля, чтобы избежать трагедии, резко вернулся на свою полосу, но кран перевесил.
Предположительно, в легковом автомобиле ехала семья из четырех человек. Регистратор записал разговор водителя и пассажирки, родители поспешили на помощь водителю крана и попросили еще двоих пассажиров оставаться в машине.