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07:10 (мск), источник: Om1.ru

Под Омском на трассе опрокинулся военный кран

Информация о происшествии появилось в социальных сетях.

В минувшую среду, 23 августа, в группе ВКонтакте «Аварийный Омск» появилось видео ДТП с участием военного крана. Все происходящее заснял регистратор легкового автомобиля.

По дороге навстречу очевидцам шла колонна военной техники: краны и грузовики. Один из кранов занесло, его колеса попали на обочину, и машина выехала на встречную полосу. Водитель военного автомобиля, чтобы избежать трагедии, резко вернулся на свою полосу, но кран перевесил.

Водитель-очевидец легкового автомобиля рано заметил происходящее, затормозил и максимально съехал на обочину. Военный кран чудом его не зацепил и, судя по возгласам в машине с регистратором, опрокинулся.

Предположительно, в легковом автомобиле ехала семья из четырех человек. Регистратор записал разговор водителя и пассажирки, родители поспешили на помощь водителю крана и попросили еще двоих пассажиров оставаться в машине.

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