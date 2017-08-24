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08:23 (мск), источник: ЕАН

В центре Екатеринбурга горел жилой дом

Жилой дом на проспекте Ленина в Екатеринбурге загорелся минувшей ночью.

По информации МЧС по Свердловской области, о возгорании в 4-этажном жилом доме сообщили в 01:31. На последнем этаже дома загорелось домашнее имущество.

По лестничным маршам спасатели эвакуировали пять человек. Боролись с огнем 16 человек и шесть единиц техники. В 01:47 огонь локализовали, в 01:56 ликвидировали открытое горение. Проливку и разбор сгоревших конструкций завершили в 02:50.

Причину возгорания устанавливают специалисты.

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