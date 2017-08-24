Челябинец реанимировал прохожего, упавшего на трамвайные пути

Неравнодушный челябинец привел в чувство незнакомца, который упал на трамвайные пути без сознания, — у мужчины отказало сердце, предает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел в среду, 23 августа, вечером на улице Воровского. Очевидцы рассказывают, что на пешеходном переходе мужчине стало плохо, и он упал прямо на трамвайные пути. Проезжавший мимо автомобилист остановился, вышел из машины и кинулся помогать незнакомцу.

«Видимо, была остановка сердца, а этот парень делал непрямой массаж сердца, искусственное дыхание, проверял пульс, и мужчина пришел в себя! Парень молодец, спас человеку жизнь!» — пишут горожане в соцсети.

Молодой человек оставался с прохожим до самого приезда реанимации. Когда мужчину передали в руки медиков, он уже был в сознании. Все происходило на глазах у многочисленных прохожих, которые признались, что, даже желая помочь незнакомцу, не знали, что делать в экстренной ситуации. Горожане восхищаются действиями автомобилиста и просят его наградить.