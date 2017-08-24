«Скорая» в Челябинске попала в тройное ДТП
ДТП с участием кареты «скорой помощи» произошло в Челябинске.
ДТП с участием кареты «скорой помощи» произошло в Челябинске.
Авария случилась накануне, 23 августа, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал».
Возле Дома печати на Свердловском проспекте столкнулись три автомобиля. Отечественная легковушка сзади въехала в «скорую», а та от удара врезалась в находившуюся впереди иномарку. Таким образом, медтранспорт оказался зажат между двумя машинами. Согласно предварительным данным, никто не пострадал, «скорая» не получила серьезных повреждений.
Добавим, что еще один случай ДТП со «скорой» в Челябинске зафиксировали в начале прошлой недели, 14 августа, на Троицком тракте — в салоне находился пациент, которого привезли в областной центр из Еманжелинска.