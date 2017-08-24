Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Титановая месть: РФ планирует удар по промышленности США - Салин
ВМС США подтвердили затопление эсминца «Джон Маккейн»
"Я оскорблена до глубины души": Ахеджакова о Серебренникове
Слухи о внебрачном сыне Жириновского оказались правдой
Мелания Трамп вышла в свет в восхитительном летнем платье (фото)
Добрались до Серебренникова: кто есть кто в деле Седьмой студииРежиссер Кирилл Серебренников задержан по подозрению в мошенничестве
Бортич набрала и сбросила 20 кг для съемок в фильме
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся!»
Mercedes доказал, что умеет делать красивые авто (фото)
Porsche рассказал, как испытывал новый Cayenne
СМИ узнали, как БМП раздавила спящих бойцов ВСУ под Луганском
Порошенко планировали убить в поездке – СМИ
Какой маникюр сейчас в моде (фото)
Нюша впервые опубликовала фото с мужем
"США просчитались": Пушков о визовых ограничениях для россиян
В СИЗО, где убили Алену Порошенко, найден портрет
Москвичи массово снимают квартиры с продажи
За неучтенные дома назначат двойной налог
Фоторепортажи
12Растущее напряжение вокруг КНДР
15Микроавтобус въехал в людей в Барселоне
07:23 (мск), источник: VN.ru

Выколоть глаза конкуренту приказал бизнесмен из Новосибирска

В Новосибирске суд вынес приговор 58-летнему Эльдару Шарифову, который дважды «заказал» своего родственника, которому задолжал крупную сумму. Он нанял «профессионала», которого сначала попросил облить врага кислотой, а затем выколоть глаза и избить. Однако «киллер» проявил жалость. Заказчику «дали» условный срок.

«Зимой 2015 года 58-летний житель Новосибирска Эльдар Шарифов предложил своему 35-летнему знакомому за 200 тысяч рублей причинить тяжкий вред здоровью 52-летнему родственнику, а именно облить его лицо кислотой, — рассказала VN.ru официальный представитель Главного следственного управления ГУ МВД по региону Юлия Скибор. —  Злоумышленник показал исполнителю фото родственника, предоставил сведения о месте его проживания и работы, личном автомобиле».

Однако исполнитель пожалел жертву и смешал соляную кислоту с водой. Дождавшись мужчину возле дома, «киллер» вылил содержимое ему в лицо. В результате мужчина получил ожег глаз, но сохранил зрение, благодаря тому, что кислота была разбавлена водой. Шарифовова это не удовлетворило.

В октябре прошлого года Шарифов, будучи недовольным результатом, вновь предложил исполнителю «работу». На этот раз — жертву нужно было ударить шокером, выколоть глаза, а затем избить. «Сумма гонорара была увеличена до 400 тысяч рублей, — продолжает Юлия Скибор. — Не желая причинять здоровью потерпевшего какой-либо вред, исполнитель обратился к сотрудникам полиции, которым сообщил о намерениях заказчика и дал согласие на сотрудничество».

12 января 2017 года Шарифов, полагая, что преступление совершенно, встретился с исполнителем и передал ему 98 тысяч рублей в качестве вознаграждения, после чего был задержан. Шарифов вину в совершенных преступлениях полностью признал. Суд признал заказчика виновным и назначил наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Что касается киллера, то уголовное преследование в отношении него было прекращено в связи с примирением сторон и деятельным раскаянием.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
«Олимпиадники» поступают в НГУ без ЕГЭ
ЦСКА вышел в групповой этап Лиги чемпионов
Конгресс обнаружил новые улики по делу о связях Трампа с Россией
Названа причина смерти российского посла в Судане
Госдеп объяснил приостановку выдачи виз в России
Памятники генералам-южанам накрыли черным полотном
В Сбербанке не видят возможностей для роста доходов населения
Мэр Венеции пригрозил террористам стрельбой без предупреждения
Спорт
«Жора, ещё двойню!» ЦСКА – в групповом турнире Лиги чемпионов За 90 минут на «ВЭБ Арене» ЦСКА выполнил две важнейшие задачи: оформил пропуск в группу Лиги чемпионов и заработал почти 13 млн евро
Авто
Новый «УАЗ», которого на всех не хватит: эксклюзивный тест Строго ограниченный тираж, коллекционная модель... Отдает пафосом мира толстосумов. Но редкую машину выпустил наш народный УАЗ. Зачем и для кого?
Hi-Tech
Mercedes-Maybach 6 Cabriolet: представлен роскошный сверхлегкий электрокар Представлен, возможно, самый крутой электрокар из ныне существующих. Разбираемся, чем поразили мир 6 метров роскоши от Mercedes-Benz
Кино
Равшана Куркова отметила день рождения на премьере фильма Режиссеры и актеры, принявшие участие в съемках нового проекта Анны Меликян «Про любовь. Только для взрослых», представили картину московской публике и поздравили коллегу с 37-летием
Недвижимость
В Петербурге мужчина упал с балкона вместе с перилами
Как сносят дома в разных странах мира
Застройщиков привлекут к ответственности за дефекты зданий
Заработала новая программа помощи ипотечникам
Леди
Откровенная история: как мне живется с лишним весом Александра Мирончук (27) — фотограф из Киева, рассказывает о том, каково это — жить с лишним весом и как принять себя такой, какая ты есть.
Дети
В истории с «умершей» 14 лет назад девочкой произошел неожиданный поворот По заявлению медиков, мать знала, что ее дочь жива.
Все о ремонте
Проект маленькой квартиры с изумрудной спальней
13 интересных идей для маленькой кухни
Самые красивые детские сады (фото)
Как создать спальню мечты: 10 советов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь