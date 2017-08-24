Выколоть глаза конкуренту приказал бизнесмен из Новосибирска

«Зимой 2015 года 58-летний житель Новосибирска Эльдар Шарифов предложил своему 35-летнему знакомому за 200 тысяч рублей причинить тяжкий вред здоровью 52-летнему родственнику, а именно облить его лицо кислотой, — рассказала VN.ru официальный представитель Главного следственного управления ГУ МВД по региону Юлия Скибор. — Злоумышленник показал исполнителю фото родственника, предоставил сведения о месте его проживания и работы, личном автомобиле».

Однако исполнитель пожалел жертву и смешал соляную кислоту с водой. Дождавшись мужчину возле дома, «киллер» вылил содержимое ему в лицо. В результате мужчина получил ожег глаз, но сохранил зрение, благодаря тому, что кислота была разбавлена водой. Шарифовова это не удовлетворило.

В октябре прошлого года Шарифов, будучи недовольным результатом, вновь предложил исполнителю «работу». На этот раз — жертву нужно было ударить шокером, выколоть глаза, а затем избить. «Сумма гонорара была увеличена до 400 тысяч рублей, — продолжает Юлия Скибор. — Не желая причинять здоровью потерпевшего какой-либо вред, исполнитель обратился к сотрудникам полиции, которым сообщил о намерениях заказчика и дал согласие на сотрудничество».