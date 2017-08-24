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07:21 (мск), источник: Om1.ru

Молодой омич в конце поездки воткнул водителю такси нож в шею

Агрессивный пассажир задержан, а водитель находится в реанимации.

Ночью 22 августа неизвестный парень напал на водителя такси. Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы нападения. Как утверждают горожане, нападение произошло возле дома № 30 на улице Дианова. Не известно, по поводу чего вспыхнул конфликт между мужчинами, но пассажир ударил ножом водителя такси в область шеи.

Преступника задержали сотрудники полиции, сейчас он находится в отделении, а пострадавший таксист — в реанимации. О его состоянии пока ничего не известно.

Во время загрузки произошла ошибка.

В полиции порталу Om1.ru подтвердили информацию о нападении и о задержании нападавшего.

УМВД по городу Омску:

 — Происшествие зарегистрировано. Подозреваемый задержан.

Правоохранители пообещали позже сообщить подробности происшествия.

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