Молодой омич в конце поездки воткнул водителю такси нож в шею
Агрессивный пассажир задержан, а водитель находится в реанимации.
Агрессивный пассажир задержан, а водитель находится в реанимации.
Ночью 22 августа неизвестный парень напал на водителя такси. Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы нападения. Как утверждают горожане, нападение произошло возле дома № 30 на улице Дианова. Не известно, по поводу чего вспыхнул конфликт между мужчинами, но пассажир ударил ножом водителя такси в область шеи.
Преступника задержали сотрудники полиции, сейчас он находится в отделении, а пострадавший таксист — в реанимации. О его состоянии пока ничего не известно.
В полиции порталу Om1.ru подтвердили информацию о нападении и о задержании нападавшего.
УМВД по городу Омску:
— Происшествие зарегистрировано. Подозреваемый задержан.
Правоохранители пообещали позже сообщить подробности происшествия.