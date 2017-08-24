Молодой омич в конце поездки воткнул водителю такси нож в шею

Ночью 22 августа неизвестный парень напал на водителя такси. Об инциденте сообщили в соцсетях очевидцы нападения. Как утверждают горожане, нападение произошло возле дома № 30 на улице Дианова. Не известно, по поводу чего вспыхнул конфликт между мужчинами, но пассажир ударил ножом водителя такси в область шеи.

Преступника задержали сотрудники полиции, сейчас он находится в отделении, а пострадавший таксист — в реанимации. О его состоянии пока ничего не известно.

<div id="vk_post_-33193420_2118896"></div><script type="text/javascript"> (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?146"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-33193420_2118896", -33193420, 2118896, 'ABHJqeNTFiOC3gVWwbL7KtcTlZ4z')) setTimeout(arguments.callee, 50); }());</script> Во время загрузки произошла ошибка.

В полиции порталу Om1.ru подтвердили информацию о нападении и о задержании нападавшего.

УМВД по городу Омску:

— Происшествие зарегистрировано. Подозреваемый задержан.