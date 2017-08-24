«Nissan» столкнулся с тремя автомобилями и врезался в дерево
По счастливой случайности, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
По счастливой случайности, никто не пострадал, рассказали очевидцы.
«Nissan» столкнулся с тремя автомобилями и врезался в дерево, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».
Авария произошла накануне вечером на улице Дуси Ковальчук.
Nissan Sunny и Honda Integra двигались со стороны ул. Залесского в сторону пл. Калинина, Nissan Tino стоял в парковочном кармане, Mitsubishi Pajero также был припаркован, но у тротуара.
«Водитель «Хонды» начал поворачивать направо в парковочный карман, его по касательной бьет «Санни». Далее «Санни» отлетает и врезается в «Тино» — удар был так же касательный. После «Санни’продолжает движение вперед и бьет опять же по касательной «Паджеро». В завершение «Санни» ударяется об дерево и вылетает на тротуар», — рассказали очевидцы.
Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.