«Nissan» столкнулся с тремя автомобилями и врезался в дерево, об этом сообщили очевидцы в сообществе мобильного приложения «Автоспас» в соцсети «Вконтакте».

Авария произошла накануне вечером на улице Дуси Ковальчук.

Nissan Sunny и Honda Integra двигались со стороны ул. Залесского в сторону пл. Калинина, Nissan Tino стоял в парковочном кармане, Mitsubishi Pajero также был припаркован, но у тротуара.

«Водитель «Хонды» начал поворачивать направо в парковочный карман, его по касательной бьет «Санни». Далее «Санни» отлетает и врезается в «Тино» — удар был так же касательный. После «Санни’продолжает движение вперед и бьет опять же по касательной «Паджеро». В завершение «Санни» ударяется об дерево и вылетает на тротуар», — рассказали очевидцы.

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Лишь по счастливой случайности никто не пострадал.