Му-му по-чебаркульски: работники фермы забили насмерть неугодную начальнику собаку

Двое работников агропредприятия забили гвоздодером собаку, которую хозяйка вместе с домом продала их начальнику в деревне Верхние Караси (Чебаркульский район, Челябинская область), — полиция начала проверку сообщения о жестоком обращении с животным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел у дома, который, как и многие другие здания в деревне, скупил новый инвестор. Хозяйка продала свое жилище вместе с собакой по кличке Барон с условием, что о псе позаботятся. Однако днем 18 августа местных жителей напугали душераздирающие визги и звуки ударов по металлическому забору напротив.

«Выбежав на улицу, мы пришли в ужас от увиденного. Во дворе двое мужчин безжалостно забивали собаку. Били настолько сильно, что визг был слышен через закрытое евроокно. В ход шло абсолютно все, что попадалось под руки живодерам — гвоздодер и плоскорез, а также рукоятка от вил. Увидев посторонних на участке, изверги прекратили избиение. Сказали, что якобы собака бешеная, и им надо ее убрать. Потом быстро сели в машину и уехали, будучи пьяными!!!» — рассказывает Яна Колесникова, написавшая затем заявление в полицию.

Когда очевидцы подошли к собаке, оказалось, что она еще жива. Барона отвезли в ветклинику, но травмы были слишком тяжелыми. У пса был пробит череп и, когда он дышал, из проломов выходил воздух. Собаку пришлось усыпить. Ветврач рассказала, что пес был привит.