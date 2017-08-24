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07:37 (мск), источник: dostup1.ru

Му-му по-чебаркульски: работники фермы забили насмерть неугодную начальнику собаку

Душераздирающие визги собаки слышала вся деревня.

Двое работников агропредприятия забили гвоздодером собаку, которую хозяйка вместе с домом продала их начальнику в деревне Верхние Караси (Чебаркульский район, Челябинская область), — полиция начала проверку сообщения о жестоком обращении с животным, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Инцидент произошел у дома, который, как и многие другие здания в деревне, скупил новый инвестор. Хозяйка продала свое жилище вместе с собакой по кличке Барон с условием, что о псе позаботятся. Однако днем 18 августа местных жителей напугали душераздирающие визги и звуки ударов по металлическому забору напротив.

«Выбежав на улицу, мы пришли в ужас от увиденного. Во дворе двое мужчин безжалостно забивали собаку. Били настолько сильно, что визг был слышен через закрытое евроокно. В ход шло абсолютно все, что попадалось под руки живодерам — гвоздодер и плоскорез, а также рукоятка от вил. Увидев посторонних на участке, изверги прекратили избиение. Сказали, что якобы собака бешеная, и им надо ее убрать. Потом быстро сели в машину и уехали, будучи пьяными!!!» — рассказывает Яна Колесникова, написавшая затем заявление в полицию.

Когда очевидцы подошли к собаке, оказалось, что она еще жива. Барона отвезли в ветклинику, но травмы были слишком тяжелыми. У пса был пробит череп и, когда он дышал, из проломов выходил воздух. Собаку пришлось усыпить. Ветврач рассказала, что пес был привит.

Полиция отреагировала на заявление зоозащитников. В настоящий момент в ОМВД по Чебаркульскому району начата проверка. Личности живодеров установлены. Ими являются двое мужчин — работников местного агропредприятия, чей начальник выкупил дом с собакой. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

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