Ревнивый житель Уральского накинулся с ножом на соседа
Пострадавшего увезли в больницу с ранением груди.
Пострадавшего увезли в больницу с ранением груди.
Тяжкое преступление произошло накануне в поселке Уральский. В подъезде одного из домов между соседями возникла ссора на почве ревности. Словесная перепалка быстро переросла в драку. 59-летний мужчина накинулся с ножом на соседа.
«31-летний потерпевший с проникающим ранением груди госпитализирован в больницу. Подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый гражданин, задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело.