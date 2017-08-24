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07:45 (мск), источник: АиФ Прикамье

Ревнивый житель Уральского накинулся с ножом на соседа

Пострадавшего увезли в больницу с ранением груди.

Тяжкое преступление произошло накануне в поселке Уральский. В подъезде одного из домов между соседями возникла ссора на почве ревности. Словесная перепалка быстро переросла в драку. 59-летний мужчина накинулся с ножом на соседа.

«31-летний потерпевший с проникающим ранением груди госпитализирован в больницу. Подозреваемый в совершении преступления, ранее судимый гражданин, задержан и водворен в изолятор временного содержания», — рассказали в пресс-службе краевой полиции.

По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью полицейские возбудили уголовное дело.

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