Жительница края угнала машину, чтобы уехать с вечеринки

В Краснотуранске полицейские задержали 25-летнюю девушку, которая угнала автомобиль Mazda. Она взяла чужую машину, чтобы доехать до своего поселка после вечеринки. Об этом сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В дежурную часть обратился житель Краснотуранска. Он написал заявление об угоне своей иномарки. Позже сотрудники ГИБДД, получившие ориентировку на автомобиль, остановили его на трассе.

«Машиной управляла 25-летняя местная жительница. Девушка пояснила, что воспользовалась чужим автомобилем, чтобы добраться из соседнего села до дома после танцев», — говорится в сообщении.