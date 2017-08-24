Жительница края угнала машину, чтобы уехать с вечеринки
Девушке грозит до 5 лет тюрьмы.
Девушке грозит до 5 лет тюрьмы.
В Краснотуранске полицейские задержали 25-летнюю девушку, которая угнала автомобиль Mazda. Она взяла чужую машину, чтобы доехать до своего поселка после вечеринки. Об этом сообщили в
В дежурную часть обратился житель Краснотуранска. Он написал заявление об угоне своей иномарки. Позже сотрудники ГИБДД, получившие ориентировку на автомобиль, остановили его на трассе.
«Машиной управляла 25-летняя местная жительница. Девушка пояснила, что воспользовалась чужим автомобилем, чтобы добраться из соседнего села до дома после танцев», — говорится в сообщении.
Установлено, что у молодой женщины нет прав. От медицинского освидетельствования на состояние опьянения она отказалась. За угон транспортного средства на нее завели уголовное дело. Теперь девушке грозит до 5 лет тюрьмы. Кроме того, за административное правонарушение ее могут взять под арест на 15 суток и приговорит к штрафу в размере 30 тыс. рублей.