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07:58 (мск), источник: Комсомольская правда

В Башкирии «кредитные» мошенники начали использовать новую схему

Жулики обманули банк на 75 тысяч рублей.

В Уфе пойдут под суд мошенники, которые предоставили в банк ложные данные и украли имущества на 75 тысяч рублей. В пресс-службе Верховного суда сообщили, что жулики уже готовы возместить предприятию нанесенный ущерб.

История началась еще в мае 2016 года. Группа предприимчивых граждан в главе с кредитным экспертом обратилась банк за кредитом на технику. Ссуду им одобрили и выдали под ложные данные о заемщике. Уже позже жулики выкупили технику и были таковы.

К счастью, вскоре злодеев поймали.

— Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Обвиняемая показала суду, что возместила имущественный ущерб, — рассказали в пресс-службе суда.

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