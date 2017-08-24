В Башкирии «кредитные» мошенники начали использовать новую схему

В Уфе пойдут под суд мошенники, которые предоставили в банк ложные данные и украли имущества на 75 тысяч рублей. В пресс-службе Верховного суда сообщили, что жулики уже готовы возместить предприятию нанесенный ущерб.

История началась еще в мае 2016 года. Группа предприимчивых граждан в главе с кредитным экспертом обратилась банк за кредитом на технику. Ссуду им одобрили и выдали под ложные данные о заемщике. Уже позже жулики выкупили технику и были таковы.