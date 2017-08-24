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10:01 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Пожар на складе кондитерских изделий в Волгодонске локализован на площади 600 кв.м

В ночь с 23 на 24 августа в городе Волгодонске произошел пожар на ул. Промышленной.

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на складе кондитерских изделий поступило около 3 часа ночи. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Около половины пятого утра пламя удалось локализовать на площади 600 кв. м, огонь больше не распространяется. Пожар продолжают тушить, на месте ЧП работает более 30 человек и 11 спецмашин, сообщает ведомство.

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