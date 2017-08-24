Пожар на складе кондитерских изделий в Волгодонске локализован на площади 600 кв.м

По информации регионального ГУ МЧС, сообщение о возгорании на складе кондитерских изделий поступило около 3 часа ночи. Пожару был присвоен второй ранг сложности. Около половины пятого утра пламя удалось локализовать на площади 600 кв. м, огонь больше не распространяется. Пожар продолжают тушить, на месте ЧП работает более 30 человек и 11 спецмашин, сообщает ведомство.