В Новосибирске нашли змею в детском саду в обед 23 августа, рассказали спасатели МАСС.

«Сотрудник детского сада убирал территорию и заметил в траве змею. Он ее заблокировал, чтобы она не уползла до приезда спасателей, и вызвал нас», — пояснил «Вестям» начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Спасатели поймали змею, вывезли за город и отпустили. По внешним признакам, это был уж около 80 см в длину, опасности для людей он не представлял.

По словам сотрудников МАСС, в этом году уже было около 5 случаев обнаружения змей на территории города.

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