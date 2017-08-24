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08:15 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске нашли змею в детском саду

Инцидент произошел 23 августа, на территории детского сада в Калининском районе была поймана змея, сообщили спасатели муниципальной аварийно-спасательной службы.

В Новосибирске нашли змею в детском саду в обед 23 августа, рассказали спасатели МАСС.

«Сотрудник детского сада убирал территорию и заметил в траве змею. Он ее заблокировал, чтобы она не уползла до приезда спасателей, и вызвал нас», — пояснил «Вестям» начальник аварийно-спасательной службы Дмитрий Фокин.

Спасатели поймали змею, вывезли за город и отпустили. По внешним признакам, это был уж около 80 см в длину, опасности для людей он не представлял.

По словам сотрудников МАСС, в этом году уже было около 5 случаев обнаружения змей на территории города.

Во время загрузки произошла ошибка.

Если змея оказывается не опасной для человека, то спасатели просто отпускают ее в лесополосе за чертой города. Когда сотрудники спасательной службы не могут определить это самостоятельно или змея похожа на эксклюзивную или домашнюю, они связываются со специалистами из Новосибирского зоопарка.

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