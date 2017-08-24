В Новосибирске нашли змею в детском саду
Инцидент произошел 23 августа, на территории детского сада в Калининском районе была поймана змея, сообщили спасатели муниципальной
Инцидент произошел 23 августа, на территории детского сада в Калининском районе была поймана змея, сообщили спасатели муниципальной
В Новосибирске нашли змею в детском саду в обед 23 августа, рассказали спасатели МАСС.
«Сотрудник детского сада убирал территорию и заметил в траве змею. Он ее заблокировал, чтобы она не уползла до приезда спасателей, и вызвал нас», — пояснил «Вестям» начальник
Спасатели поймали змею, вывезли за город и отпустили. По внешним признакам, это был уж около 80 см в длину, опасности для людей он не представлял.
По словам сотрудников МАСС, в этом году уже было около 5 случаев обнаружения змей на территории города.
Если змея оказывается не опасной для человека, то спасатели просто отпускают ее в лесополосе за чертой города. Когда сотрудники спасательной службы не могут определить это самостоятельно или змея похожа на эксклюзивную или домашнюю, они связываются со специалистами из Новосибирского зоопарка.